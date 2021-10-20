Клопп: Совсем не беспокоит то, как Ливерпуль победил

Немецкий специалист прокомментировал победу "красных".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями после матча с Атлетико (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Тяжелый матч, как и ожидалось. Мы неожиданно хорошо начали, забили два красивых гола и показывали хороший футбол.

Но после 2:0 Атлетико не очень переживал о владении. Первый гол мы им подарили, во втором они сыграли хорошо, но мы оставляли большие пространства… Это было не нормально.

Мы провели очень крепкий второй тайм, и обе команды показывали интенсивный футбол. Мы заработали пенальти, потом была красная карточка, что нам, конечно, очень помогло.

Честно, меня совсем не беспокоит то, как мы победили. Заработать три очка в такой вечер – здорово.

Симеоне не пожал руку? Его реакция, как и моя, была не очень красивой. В следующий раз мы пожмем друг другу руки. Он, очевидно, был очень зол, не на меня, а на игру. Больше ничего", – рассказал Клопп в интервью BT Sport.

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