Аякс разгромил Боруссию Д

Аякс в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле дортмундскую Боруссию.
Хозяева довольно быстро открыли счет благодаря автоголу Марко Ройса, а чуть позже Блинд сделал счет 2:0.
Во втором тайме Аякс смог развить преимущество — голами отметились Антони и Аллер, принеся своей команде крайне уверенную победу.
Аякс — Боруссия Д 4:0
Голы: Ройс, 11 (в свои ворота), Блинд, 25, Антони, 57, Аллер, 72
Аякс: Пасвеер — Мазрауи (Ренсх, 83), Мартинес, Тимбер, Блинд — Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 69) — Аллер (Дарами, 83), Антони (Нерес, 76).
Боруссия Д: Кобель — Менье (Вольф, 79), Хуммельс (Понграчич, 79), Аканджи, Шульц (Джан, 46) — Витцель, Брандт (Кнауфф, 88), Беллингем — Ройс, Мален (Азар, 53), Холанд.
Предупреждения: Альварес, Тимбер — Витцель