Аякс разгромил Боруссию Д

Нидерландцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Аякс в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле дортмундскую Боруссию.

Хозяева довольно быстро открыли счет благодаря автоголу Марко Ройса, а чуть позже Блинд сделал счет 2:0.

Во втором тайме Аякс смог развить преимущество — голами отметились Антони и Аллер, принеся своей команде крайне уверенную победу.

Аякс — Боруссия Д 4:0

Голы: Ройс, 11 (в свои ворота), Блинд, 25, Антони, 57, Аллер, 72

Аякс: Пасвеер — Мазрауи (Ренсх, 83), Мартинес, Тимбер, Блинд — Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 69) — Аллер (Дарами, 83), Антони (Нерес, 76).

Боруссия Д: Кобель — Менье (Вольф, 79), Хуммельс (Понграчич, 79), Аканджи, Шульц (Джан, 46) — Витцель, Брандт (Кнауфф, 88), Беллингем — Ройс, Мален (Азар, 53), Холанд.

Предупреждения: Альварес, Тимбер — Витцель