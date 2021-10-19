Малиновский попал в заявку Аталанты на матч Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед

19 октября 2021

Руслан Малиновский, Getty Images

На матч с "красными дьяволами" Джан Пьеро Гасперини взял 20 футболистов.

Аталанта на своем официальном сайте опубликовала заявку команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

В список команды Джан Пьеро Гасперини из 20 игроков попал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Полностью заявка Аталанты выглядит следующим образом:

Вратари: Марко Спортьелло, Франческо Росси, Хуан Муссо.

Защитники: Йоким Мехле, Хосе Паломино, Херман Пеццелла, Мерих Демирал, Джорджо Скальвини, Маттеро Ловато, Давиде Дзаппакоста.

Полузащитники: Тен Копмейнерс, Ремо Флойлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Марко Пашалич, Алексей Миранчук.

Нападающие: Луис Муриэль, Йосип Иличич, Дуван Сапата, Мишель Пикколи.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Аталанта состоится завтра, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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