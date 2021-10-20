Лига чемпионов. Группа G. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей Лиги чемпионов.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов в группе G состоятся два поединка. РБ Зальцбург на своем поле сыграет против Вольфсбурга, а Лилль дома примет Севилью.

№ Команда И В Н П З П О 1 РБ Зальцбург 2 1 1 0 3 2 4 2 Севилья 2 0 2 0 2 2 2 3 Вольфсбург 2 0 2 0 1 1 2 4 Лилль 2 0 1 1 1 2 1

Зальцбург — Вольфсбург

Среда, 20 октября, 19:45. Ред Булл Арена, Зальцбург. Арбитр - Даниэле Орсато (Италия). Трансляция на Megogo.

Мало кто мог представить, что после двух матчей австрийский Зальцбург будет лидировать в группе. Команда не просто отбирает очки у конкурентов, но и показывает привлекательный футбол. Хотя в составе играет большое количество молодых футболистов, главная цель которых — засветиться на евроарене, перейти в топ-клуб и принести клубу, которых их воспитал деньги. По первым турам видно, что форвард Адейеми отлично справляется с поставленной задачей.

Вольфбург, который отлично провел прошлый сезон в чемпионате, стартовал не так хорошо, как думали многие. Он считался фаворитом на первое место в группе, но после двух игр довольствуется третьей строчкой. Команда дважды сыграла вничью, забив при этом один мяч. Да и во встрече с географическим соседом, подопечные Марка ван Боммела не выглядят фаворитами, а скорее — наоборот. Пусть группа G не является самой яркой, однако выглядит она конкурентоспособной.

Команды впервые сыграют между собой, и это будет очень интересная встреча.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Кон — Кристенсен, Онген, Вобер, Ульмер — Зайвальд, Камара, Сучич — Ааронсон, Окафор, Адейеми

Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Брукс, Борнаув, Мбабу — Арнольд, Вранкс — Вальдшмидт, Филипп, Лукебакио — Нмеча

Не сыграют: Койта, Пйонтковски, Соле, Фальци, Шешко, Юнухович — Бьялек, Вегхорст, Герхардт, Гилавоги, Мехмеди, Отавиу, Шлягер

прогноз 2:1

Лилль — Севилья

Среда, 20 октября, 22:00. Пьер Моуа, Лилль. Арбитр — Майкл Оливер (Англия). Трансляция на Megogo.

Чемпион Лиги 1 Лилль с трудом напоминает команду прошлого сезона. Этот розыгрыш Лиги чемпионов, к которой команда так сильно стремилась, обещал стать провальным еще задолго до начала турнира. Все из-за финансовых проблем, ухода главного творца успеха французского клуба Кристофа Гальтье и продажи многих ключевых футболистов. Вместо этого клуб подписал не самых топовых исполнителей, и это точно не заявка на успехи в еврокубках. Команда идет на четвертом месте в ЛЧ, поделив очки в первом туре с Вольфсбургом.

Севилья, которая привыкла добывать трофеи в ниже по рангу еврокубке, теперь имеет шанс проявить себя в Лиге чемпионов, причем в не самой сложной группе. Команда Хулена Лопетеги начала с двух ничьих, но это не мешает экспертам считать, что она выйдет в плей-офф. В случае победы над Лиллем, Севилья может либо возглавить турнирную таблицу, либо закрепиться на второй строчке. Зная подбор футболистов у команды и боевой настрой на любой матч, они являются фаворитами в предстоящей встрече.

Команды встречались между собой три раза. Однажды в 2004 году в рамках Кубка УЕФА, и дважды в 2006 в том же соревновании. Дважды победу одерживал Лилль, и однажды — Севилья.

Ориентировочные составы:

Лилль: Грбич — Гудмундссон, Фонте, Ниассе, Джало — Гомес, Шека, Андре, Дэвид — Веа, Йылмаз

Севилья: Буну — Аугустинссон, Рекик, Режес, Навас — Ракитич, Гудель, Араньис — Торрес, Окампос, Мир

Не сыграют: Жардим, Ботман — Эн-Несири, Хордан