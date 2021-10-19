Де Брюйне: Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов

Бельгийский хавбек высказался о следующем матче ЛЧ против Брюгге.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сильнейшего между собой будут выявлять чемпионы Бельгии и Англии — Брюгге и Манчестер Сити.

Полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов, и мы хотим ее выиграть. Мы всегда стараемся сражаться. За последние шесть лет мы доходили до 1/8 финала, четвертьфинала или дальше. Мы всегда сражаемся, мы стараемся выиграть этот турнир", — приводит слова Кевина де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Брюгге — Манчестер Сити состоится сегодня, 19 октября, в 19:45 по киевскому времени.