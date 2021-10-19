Де Лигт готов сыграть против Зенита

Нидерландский защитник восстановился после травмы.

Защитник Маттейс де Лигт вернулся к тренировкам Ювентуса в общей группе, сообщает портал Calciomercato.

Нидерландский центрбек восстановился после повреждения приводящей мышцы, из-за которого пропустил встречу с Ромой. На сегодняшних занятиях "старой синьоры" 22-летний игрок работал в общей группе и готовился ко встрече с Зенитом.

В текущем сезоне де Лигт провел 8 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом.

В лазарете туринского клуба продолжают находиться полузащитник Адриен Рабио и нападающий Пауло Дибала.

Матч Зенит – Ювентус в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге в среду, 20 октября.