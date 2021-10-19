Симеоне: Постараемся доставить Ливерпулю проблемы

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от матча с Ливерпулем в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Челси, Сити и Ливерпуль проходят через фантастический отрезок. Смотреть, как они играют – одно удовольствие.
У них есть быстрые игроки, которые способны убежать в контратаку. Ван Дейк усилил их игру в обороне. Но мы постараемся доставить им проблемы", – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Матч Атлетико – Ливерпуль состоится в Мадриде во вторник, 19 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.