Клопп: Невероятно, как Симеоне держит Атлетико в тонусе

Главный тренер мерсисайдцев — о предстоящем матче.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал комментарий перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико.

"Две победы над Атлетико практически гарантируют выход из группы. В прошлый раз мы оба матча проиграли. Так что посмотрим. У меня не настолько оптимистичный настрой, чтобы считать, что этот матч уже у нас в кармане. В Мадриде играть непросто. Но мы многому научились. Ответная игра стала для нас сложнейшим испытанием в тяжелейших условиях.

Атлетико сейчас совсем другая команда, ведь она играет по-другому, но это по-прежнему все та же машина по достижению результатов. Невероятно, как Диего Симеоне держит команду в тонусе. Это достойно восхищения", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико — Ливерпуль состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.