Исмаили: Обязаны одержать победу над Реалом и продолжить наш путь в Лиге чемпионов

Бразильский латераль — о следующем матче против Реала в групповом этапе ЛЧ.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Левый защитник "горняков" Исмаили поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В составе мадридского Реала очень много великих игроков, которые заслуживали бы получить эту почетную награду, но, по моему мнению, больше всех Золотой мяч заслуживает Карим Бензема. Если выбирать среди всех игроков Реала, то я бы, наверное, сделал ставку именно на него".

"Сильнее ли нынешняя версия Реала, чем прошлогодняя? Реал каждый год является очень сильной командой. В любом случае, когда команды попадают на Реал в таком турнире, как Лига чемпионов, то зачастую испытывают проблемы".

"Игроки Реала очень сильны не только индивидуально, но и коллективно. Мне непросто анализировать и сравнивать, ведь тогда и сейчас Реалом руководили разные специалисты с разными взглядами. Выбирать, кто из них лучше, — очень трудно. Сейчас мы должны быть полностью готовы к завтрашнему матчу против Реала Карло Анчелотти. У нас есть качественные игроки, и мы обязаны показать футбол высочайшего уровня, чтобы одержать победу и продолжить наш путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов", — заявил Исмаили на пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Реал Мадрид состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.