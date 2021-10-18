Неймар, Рамос и Паредес пропустят игру с Лейпцигом

Паредес и Неймар получили повреждения в матчах сборных.

Защитник Серхио Рамос, полузащитник Леандро Паредес и нападающий Неймар не смогут помочь ПСЖ в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Рамос продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и проводит индивидуальные тренировки под наблюдением медицинского персонала.

Паредес получил травму в матче за сборную Аргентины — он должен вернуться на поле после следующего международного перерыва в следующем месяце.

У Неймара после матчей за сборную Бразилии возникли боли в области паха, в результате чего он пройдет курс лечения.

Таким образом, все трое футболистов пропустят матч против Лейпцига, который состоится завтра, 19 октября, в 19:00 по киевскому времени.

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