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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
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20 октября
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Неймар, Рамос и Паредес пропустят игру с Лейпцигом

18 октября 2021

Неймар, Getty Images

Паредес и Неймар получили повреждения в матчах сборных.

Защитник Серхио Рамос, полузащитник Леандро Паредес и нападающий Неймар не смогут помочь ПСЖ в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Рамос продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и проводит индивидуальные тренировки под наблюдением медицинского персонала.

Паредес получил травму в матче за сборную Аргентины — он должен вернуться на поле после следующего международного перерыва в следующем месяце.

У Неймара после матчей за сборную Бразилии возникли боли в области паха, в результате чего он пройдет курс лечения.

Таким образом, все трое футболистов пропустят матч против Лейпцига, который состоится завтра, 19 октября, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник: ФК ПСЖ

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