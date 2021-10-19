Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Противостояния третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы А ознаменуются домашним матчем Брюгге против Манчестер Сити, а также игрой Пари Сен-Жермен с РБ Лейпциг.

Брюгге — Манчестер Сити

Вторник, 19 октября, 19:45. Ян Брейдел (Брюгге). Главный арбитр - Иштван Ковач (Румыния). Трансляция на Megogo.

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов подарит нам противостояние действующих чемпионов Бельгии и Англии. Манчестер Сити отправится в гости к Брюгге, где мы также можем увидеть на поле одновременно двух украинских футболистов, однако на этот раз Александр Зинченко и Эдуард Соболь окажутся по разные стороны баррикад, а не в "желто-синих" комплектах формы сборной Украины.

Подопечные Хосепа Гвардиолы несколько дней назад набрали на своем поле уверенные три очка с Бернли в рамках АПЛ (2:0), но, конечно, Лигу чемпионов для "горожан" можно считать пока еще несбывшейся мечтой и, наверное, самым приоритетным турниром. Уступив ПСЖ в прошлом туре еврокубка, в активе Манчестер Сити так и остались три набранных очка в стартовом матче с Лейпцигом. Учитывая борьбу английского клуба на несколько фронтов, Гвардиола и компания уж точно захотят как можно быстрее гарантировать себе место в плей-офф, поэтому план на двухматчевое противостояние с Брюгге только один — набирать шесть пунктов, чего все от них и ожидают.

Но так ли слаб аутсайдер, каковым его рисуют букмекеры? Банально, но правда такова, что в групповом этапе Лиги чемпионов проходной командой может стать даже явный фаворит. В этом на собственной шкуре убедились ПСЖ и Лейпциг, которые уже успели провести матчи с действующим чемпионом Бельгии. И если парижане сыграли вничью и набрали хотя бы одно очко, то Лейпциг на своем поле не смог найти путь к победе над коллективом Филиппе Клемана. Есть основания предполагать, что статус домашней команды и проведенный на день раньше поединок внутреннего первенства позволят Брюгге также создать проблемы Манчестер Сити. Хотя нельзя не отметить, что в последней встрече с Бернли Гвардиола предоставил отдых ряду своих ключевых игроков в лице Грилиша, Гюндогана, Уокера, Диаша и Фернандиньо — кто-то сыграл всего несколько минут, а кто-то и вовсе остался на скамейке запасных..

Ориентировочные составы

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Сова, де Кетеларе, Ланг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, де Брюйне — Габриэль Жезус, Фоден, Грилиш

Не сыграют: ... — Ферран Торрес

Под вопросом: ... — Эдерсон, Габриэль Жезус

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Брюгге оценивается показателем 9,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,10.

прогноз 0:1

ПСЖ — РБ Лейпциг

Вторник, 19 октября, 22:00. Парк-де-Пренс (Париж). Главный арбитр - Марко Гуида​ (Италия). Трансляция на Megogo.

Ситуация Пари Сен-Жермен практически полностью идентична ситуации Манчестер Сити. Руководство парижского гранда каждый сезон ставит перед командой цель, связанную с завоеванием трофея Лиги чемпионов УЕФА, но главным достижением ПСЖ в эру катарских денег по-прежнему остается проигранный Баварии финал в 2020 году, когда исход матча символично определил единственный гол воспитанника парижан — Кингсли Комана.

В прошлом же сезоне игроки ПСЖ вылетели на стадии полуфинала от Манчестер Сити, ввиду чего боссы французской команды провели впечатляющую трансферную кампанию минувшим летом, заполучив в свой состав Серхио Рамоса, Лионеля Месси, Жоржиньо Вейналдума, Ашрафа Хакими, Джанлуиджи Доннаруммму.и талантливого фулбека Нуну Мендеша (+ удалось сохранить всеми правдами и неправдами Килиана Мбаппе, просившегося в Реал).. Очевидно, что все эти "имена" брались уж точно не под Лигу 1, а конкретно под Лигу чемпионов. Будем откровенны, даже если подопечные Маурисио Почеттино каким-то образом снова уступят чемпионский титул страны, как это было в последнем розыгрыше французского первенства, то болельщики им это с радостью простят, если в Париж приедет тот самый долгожданный "ушастый" трофей.

Лейпциг, в свою очередь, прошлым летом отправил очередную "партию" раскрывшихся у себя футболистов в другие клубы, заработав на этом приличную сумму денег, но завоеванное "серебро" Бундеслиги, 1/8 финала Лиги чемпионов и статус финалиста Кубка Германии не остались незамеченными со стороны руководство мюнхенской Баварии. "Красные" искали замену тогда еще своему, а сейчас уже нынешнему наставнику сборной Германии Ханси Флику и перехватили у Лейпцига молодого гения Юлиана Нагельсманна. "Быков" же возглавил бывший главный тренер Зальцбурга Джесси Марш... Но изменения на тренерском мостике не прошли бесследно и негативно отразились на результатах команды, при чем произошло это у Лейпцига и на внутренней арене, и на европейской. Восьмое место в Бундеслиге после восьми туров и ноль набранных очков в двух стартовых поединках группового этапа Лиги чемпионов — не уровень амбиций Лейпцига, но даже в таком положении "быки" способны удивлять и забивать три мяча даже в ворота чемпиона Англии.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Эррера, Верратти, Гуйе — Месси, Мбаппе, Дракслер

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Симакан, Орбан, Гвардиол — Айдара, Кампл — Нкунку, Форсбург, Собослаи — Поульсен

Не сыграют: Ди Мария (дисквалификация), Неймар (приводящая мышца), Рамос (икроножная мышца), Паредес (бедро) - Сараччи (колено), Хальстенберг (колено), Бробби (бедро), Ольмо (бедро)

Под вопросом: Навас (бедро), Икарди (личные причины) - ...

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Маурисио Почеттино. Так, на победу ПСЖ предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Лейпцига оценивается показателем 6,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

прогноз 3:2

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