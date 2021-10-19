Лига чемпионов. Группа C. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей Лиги чемпионов.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов в группе С Аякс на своем поле сразится с Боруссией Д, а Спортинг Л отправится в гости к Бешикташу.

№ Команда И В Н П З П О 1 Аякс 2 2 0 0 7 1 6 2 Боруссия Дортмунд 2 2 0 0 3 1 6 3 Бешикташ 2 0 0 2 1 4 0 4 Спортинг Лиссабон 2 0 0 2 1 6 0

Аякс — Боруссия Д

Вторник, 19 октября, 22:00. Стадион Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано (Испания).

Аякс и Боруссия Д после двух сыгранных туров лидируют в своем квартете с шестью набранными баллами. Только нидерландцы забили на четыре гола больше, а потому занимают первую строчку таблицы.

Именно в спаренных встречах между этими командами и будет разыграна путевка в плей-офф с первого места, которая потенциально дает более слабого соперника в плей-офф.

Накануне данного матча Аякс гостил у Херенвена в рамках чемпионата Нидерландов и добился победы с комфортным счетом — 2:0. Что касается дортмундцев, то те тоже отпраздновали победу — над Майнцом со счетом 3:1.

Эти команды встречались между собой в Лиге чемпионов сезона-2012/13. Тогда Боруссия Д выиграла на своем поле со счетом 1:0, а на выезде разделалась с соперником — 4:1.

Ориентировочные составы:

Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Альварес, Гравенберх — Энтони, Бергейс, Тадич — Аллер

Боруссия Д: Кобел — Менье, Аканджи, Хуммельс, Шульц — Брандт, Витсель, Беллингэм — Ройс, Холанд, Мален

Не сыграют: Онана, Стекеленбург, Калайбер — Морей, Геррейру, Мукоко

Под вопросом: Загаду, Шмельцер, Рейна.

прогноз 2:2

Бешикташ — Спортинг Л

Вторник, 19 октября, 19:45. Стадион Водафон Парк, Стамбул. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения)

В паре неудачников квартета сойдутся Бешикташ и лиссабонский Спортинг. Если кто-то из этой пары за два матча сможет набрать шесть баллов, то вполне еще может оказать давление на Аякс и Боруссию Д, но скорее всего, турки и португальцы разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы.

Накануне матча Лиги чемпионов соперники выступили во внутреннем первенстве по-разному. Бешикташ гостил у Башакшехира и в результативном матче уступил со счетом 2:3. Спортинг, в свою очередь, на выезде разгромил Белененсеш со счетом 4:0.

Примечательно, что данные команды встречались друг с другом в розыгрыше Лиги Европы сезона-2015/16. Тогда в Турции соперники обменялись голами, а на поле португальцев был зафиксирован счет 3:1.

У Бешикташа есть определенные кадровые трудности, что может сказаться на результате.

Ориентировочные составы:

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Вида, Йилмаз — Хатчинсон, Жозеф — Геззал, Тейшейра, Ларин — Батшуайи

Спортинг Л: Адан — Нету, Коатес, Феддал — Порро, Нунес, Палинья, Винагре — Сарабия, Томас — Паулиньо

Не сыграют: Нкуду, Топал — Поте

Под вопросом: Хатчинсон, Пьянич, Караман

Интересные факты:

Бешикташ проигрывает в последних 5 матчах Лиги чемпионов как к перерыву, так и в целом.

Бешикташ проиграл последние 5 матчей Лиги чемпионов.

Бешикташ пропустил не менее 2 голов в последних 5 матчах Лиги чемпионов.

Спортинг проиграли последние 3 матча Лиги чемпионов.