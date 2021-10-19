Интер — Шериф. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

Интер в рамках поединка третьего тура Лиги чемпионов примет сенсационный Шериф на своем поле.

Интер — Шериф

Вторник, 19 октября, 22:00. Стадион Сан Сиро, Милан. Главный арбитр встречи — Данни Маккели (Нидерланды).

Интер подходит к данной встрече на фоне поражения от Лацио в рамках чемпионата Италии со счетом 1:3. Подопечные Симоне Индзаги вели со счетом 1:0, но позволили римлянам перевернуть ход поединка. Помимо не лучшей ситуации в чемпионате, Интер также набрал всего лишь балл за две игры в Лиге чемпионов — поражение от Реала и непростая ничья с Шахтером.

Симоне Индзаги вполне может встряхнуть состав в матче Лиги чемпионов, ведь у него довольно много качественных исполнителей — в особенности в линии атаки. Безусловно, итальянская команда настраивается на шесть баллов в спаренных матчах с Шерифом, иначе крайне сложно будет рассчитывать на проход в стадию плей-офф.

Что касается Шерифа, то команда очень неожиданно набрала шесть баллов после игр с Шахтером и Реалом. После матча с мадридцами ни у кого не осталось сомнений, что подопечные Юрия Вернидуба — действительно сильная команда, а не везунчики. К слову, в чемпионате Молдовы Шериф выиграл четыре последних встречи с общим счетом 16:0. Страшно, Интер?

Вряд ли игра Шерифа в данном матче станет откровением. Молдавская команда будет обороняться и при подходящих случаях выбегать в разящие контратаки. У Интера довольно сильная оборона, которая не даст разгуляться шустрым соперникам, а потому есть все шансы, что сказка Шерифа прервется. Ожидаем, что Интер пусть и со сложностями, но три балла наберет.

Каких-либо серьезных потерь у обеих команд нет, а потому соперники подойдут к игре в лучшем кадровом состоянии.

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Весино, Перишич — Джеко, Мартинес

Шериф: Атанасидис — Костанца, Хуртадо, Дуланто, Кристиано — Аддо, Тилль — Траоре, Коловос, Велес — Якшибоев

Не сыграют: Эриксен, Сенси — Бизьяк

Интересные факты:

Шериф выиграл 8 из последних 10 матчей в Лиге чемпионов.

Интер не забивает в 5 из последних 7 матчей Лиги чемпионов.

В последних 3 играх Интера в Лиге чемпионов было забито меньше 2,5 голов.