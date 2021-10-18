Пьоли: Порту — солидный соперник

Главный тренер Милана прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Главный тренер Милана дал свой предматчевый комментарий накануне матча с Порту в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам будет противостоять солидный соперник, компактный, у которого есть скоростные футболисты группы атаки и умный тренер. Что касается нашего состава, то Круньич и Мальдини будут претендовать на одно место, но я еще не решил, кто из них сыграет. Также восстановился Бенассер, он готов к матчу.

Мы на правильном пути к тому, чтобы вновь вернуться на вершину, но команде предстоит очень много работы. Мы проиграли первые два матча из-за своей небрежности.

Ибрагимович точно будет в заявке на матч, а что касается его места встартовом составе — последнее слово будет за врачами накануне встречи", — приводит слова Пьоли Sky.

Напомним, матч Порту — Милан состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени.