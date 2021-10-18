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-
19 октября
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-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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-
20 октября
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-
20 октября
22:00

Пьоли: Порту — солидный соперник

18 октября 2021

стефано пьоли, getty images

Главный тренер Милана прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Главный тренер Милана дал свой предматчевый комментарий накануне матча с Порту в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам будет противостоять солидный соперник, компактный, у которого есть скоростные футболисты группы атаки и умный тренер. Что касается нашего состава, то Круньич и Мальдини будут претендовать на одно место, но я еще не решил, кто из них сыграет. Также восстановился Бенассер, он готов к матчу.

Мы на правильном пути к тому, чтобы вновь вернуться на вершину, но команде предстоит очень много работы. Мы проиграли первые два матча из-за своей небрежности. 

Ибрагимович точно будет в заявке на матч, а что касается его места встартовом составе — последнее слово будет за врачами накануне встречи", — приводит слова Пьоли Sky.

Напомним, матч Порту — Милан состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени.

Источник: Sky Italia

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