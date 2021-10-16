Хименес рискует пропустить матч с Ливерпулем

Уругваец продолжает восстанавливаться после травмы.

Защитник Атлетико Хосе Хименес может не сыграть против Ливерпуля из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Хименес получил повреждение в сборной Уругвая и вернулся в расположение Атлетико. Центрбек продолжает процесс восстановления и может не выйти на поле в матче вторника.

Предполагается, что во встрече с Ливерпулем Диего Симоене предоставит место в центре обороны полузащитнику Джоффри Кондогбия.

В текущем сезоне Химене провел 8 поединков в футболке "матрасников".

Матч Атлетико – Ливерпуль в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится в Мадриде 19 октября.