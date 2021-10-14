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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
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20 октября
22:00

Алаба может пропустить матч с Шахтером

14 октября 2021

Казаемиро и Алаба, Getty Images

У защитника выявлена травма.

Защитник мадридского  Реала Давид Алаба с большой долей вероятности не сыграет против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Австрийский футболист накануне в матче отбора на ЧМ-2022 против Дании получил травму колена.

Ожидается, что медицинская служба Реала должна вынести вердикт по степени тяжести повреждения уже сегодня, 14 октября.

Отметим, что недавно хавбек Реала Эдуардо Камавинга был вынужден вернуться в клуб из-за травмы левой ноги в матче молодежной сборной Франции. Также из-за травмы против Шахтера может не сыграть Милитао.

Матч Шахтер — Реал состоится 19 октября на НСК Олимпийский. Начало поединка — в 22:00.

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Источник: Marca

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