Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
1
Янг Бойз
0
29 сентября
19:45
Зенит
4
Мальме
0
29 сентября
19:45
Бенфика
3
Барселона
0
29 сентября
22:00
Бавария
5
Динамо Киев
0
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Вильярреал
1
29 сентября
22:00
Вольфсбург
1
Севилья
1
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
2
Лилль
1
29 сентября
22:00
Ювентус
1
Челси
0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Матч Жилстрой-1 — Реал стал самым посещаемым в первом туре женской Лиги чемпионов

10 октября 2021

ОСК Металлист, ФК Металлист

Поединок прошел в Харькове.

В рамках первого тура женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 дома с минимальным счетом уступил мадридскому Реалу (0:1).

Как сообщает пресс-служба команды из Харькова, этот поединок стал самым посещаемым в первом туре турнира.

Всего на стадион Металлист пришли поддержать украинских футболисток 7 312 человек. Второе место занимает матч Серветт — Ювентус (5 849).

Следующий матч Жилстрой-1 проведет на выезде в Париже, где сыграет против ПСЖ. Матч состоится  октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

статьи по теме:
фото: УЕФА 07 октября 2021 Жилстрой-1 — Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча женской Лиги чемпионов
Жилстрой-1 - Реал Мадрид, фото: realmadrid.com 06 октября 2021 Жилстрой-1 минимально уступил Реалу в дебютном матче женской Лиги чемпионов
Житлострой-1. Фото Житлострой 13 сентября 2021 Жилстрой-1 узнал соперников на групповом этапе женской Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100