Матч Жилстрой-1 — Реал стал самым посещаемым в первом туре женской Лиги чемпионов

Поединок прошел в Харькове.

В рамках первого тура женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 дома с минимальным счетом уступил мадридскому Реалу (0:1).

Как сообщает пресс-служба команды из Харькова, этот поединок стал самым посещаемым в первом туре турнира.

Всего на стадион Металлист пришли поддержать украинских футболисток 7 312 человек. Второе место занимает матч Серветт — Ювентус (5 849).

Следующий матч Жилстрой-1 проведет на выезде в Париже, где сыграет против ПСЖ. Матч состоится октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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