Жилстрой-1 сыграет против Реала в женской Лиги чемпионов

Украинская команда стартует в еврокубках.

В рамках первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 в Харькове сыграет против мадридского Реала.

Поединок состоится 6 октября, начнется в 19:45 по киевскому времени и будет сыгран на стадионе Металлист.

Отметим, что женская команда Реала впервые вышла в группу Лиги чемпионов, заняв второе место по итогам Феменины.

Помимо Реала, у украинской команды в группе также есть французский ПСЖ и исландский Брейдаблик.

Что касается самого турнира, то участники, как и всегда, сыграют между собой по матчу дома и на выезде. Стадия плей-офф стартует с четвертьфинала, куда выйдут два первых места в группе. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 декабря, а матчи плей-офф пройдут в марте.