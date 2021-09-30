Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
1
Янг Бойз
0
29 сентября
19:45
Зенит
4
Мальме
0
29 сентября
19:45
Бенфика
3
Барселона
0
29 сентября
22:00
Бавария
5
Динамо Киев
0
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Вильярреал
1
29 сентября
22:00
Вольфсбург
1
Севилья
1
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
2
Лилль
1
29 сентября
22:00
Ювентус
1
Челси
0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Билеты на матч Шахтер — Реал уже в продаже

30 сентября 2021

Билеты на матч Шахтер — Реал уже в продаже

Билеты на матч Лиги чемпионов уже в продаже.

Донецкий Шахтер начинает реализацию билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

"Горняки" будут продавать билеты в два этапа: первый этап 30 сентября — 1 октября, этот этап доступен владельцам абонементов, благодаря которым билеты можно приобрести со скидкой -20%.

Второй этап начнется со второго октября и вплоть до 19 октября. 

Стартовая стоимость билетов:

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен
SkyUp Club: 900 гривен
The Club (снек-меню): 2 000/2 500 гривен
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен
Sky Box: 15 000–17 000 гривен

Приобрести билеты можно перейдя по ссылке.

Для входа на стадион необходимо иметь при себе удостоверение личности. Зрители без масок на стадион допущены не будут.

 
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