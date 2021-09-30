Билеты на матч Шахтер — Реал уже в продаже

Билеты на матч Лиги чемпионов уже в продаже.

Донецкий Шахтер начинает реализацию билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

"Горняки" будут продавать билеты в два этапа: первый этап 30 сентября — 1 октября, этот этап доступен владельцам абонементов, благодаря которым билеты можно приобрести со скидкой -20%.

Второй этап начнется со второго октября и вплоть до 19 октября.

Стартовая стоимость билетов:

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен

SkyUp Club: 900 гривен

The Club (снек-меню): 2 000/2 500 гривен

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен

Sky Box: 15 000–17 000 гривен

Приобрести билеты можно перейдя по ссылке.

Для входа на стадион необходимо иметь при себе удостоверение личности. Зрители без масок на стадион допущены не будут.