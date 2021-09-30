Шахтер — лучший клуб в Лиге чемпионов по точности передач

После завершения двух туров Лиги чемпионов УЕФА можно подводить определенные статистические итоги для каждой из команд, и, что примечательно, далеко не всегда успехи в той или иной категории приносят коллективам успешные результаты в сыгранных матчах.
К примеру, донецкий Шахтер под руководством Роберто Де Дзерби установил достаточно высокую планку по точности передачи — 91% (1211 из 1332 пасов), благодаря чему возглавляет рейтинг по данному показателю среди всех участников турнира.
"Горняки" обгоняют триумфатора прошлого розыгрыша, лондонский Челси, у которого отмечаем большее число исполненных пасов (1618), но немногим более низкий процент их точности (90%). Обыгравшая накануне киевское Динамо (5:0) мюнхенская Бавария замыкает тройку лидеров с аналогичным показателем, но для 1183 успешных передач из 1317 совершенных.
Хуже всех играет в пас неожиданный лидер группы с участием донецкого Шахтера — молдавский Шериф (71,5% или 339 пасов из 472), также занимая первое с конца место по общему числу выполненных передач.
Киевское Динамо по данному показателю расположилось во второй половине рейтинга — 25 место с 80% точных передач (568 из 709).