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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
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-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Шахтер — лучший клуб в Лиге чемпионов по точности передач

30 сентября 2021

фото ФК Шахтер Донецк

Однако это все еще не помогло команде Де Дзерби забить хотя бы один мяч.

После завершения двух туров Лиги чемпионов УЕФА можно подводить определенные статистические итоги для каждой из команд, и, что примечательно, далеко не всегда успехи в той или иной категории приносят коллективам успешные результаты в сыгранных матчах.

К примеру, донецкий Шахтер под руководством Роберто Де Дзерби установил достаточно высокую планку по точности передачи — 91% (1211 из 1332 пасов), благодаря чему возглавляет рейтинг по данному показателю среди всех участников турнира.

"Горняки" обгоняют триумфатора прошлого розыгрыша, лондонский Челси, у которого отмечаем большее число исполненных пасов (1618), но немногим более низкий процент их точности (90%). Обыгравшая накануне киевское Динамо (5:0) мюнхенская Бавария замыкает тройку лидеров с аналогичным показателем, но для 1183 успешных передач из 1317 совершенных.

Хуже всех играет в пас неожиданный лидер группы с участием донецкого Шахтера — молдавский Шериф (71,5% или 339 пасов из 472), также занимая первое с конца место по общему числу выполненных передач.

Киевское Динамо по данному показателю расположилось во второй половине рейтинга — 25 место с 80% точных передач (568 из 709).

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