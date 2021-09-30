Шахтер — лучший клуб в Лиге чемпионов по точности передач

Однако это все еще не помогло команде Де Дзерби забить хотя бы один мяч.

После завершения двух туров Лиги чемпионов УЕФА можно подводить определенные статистические итоги для каждой из команд, и, что примечательно, далеко не всегда успехи в той или иной категории приносят коллективам успешные результаты в сыгранных матчах.

К примеру, донецкий Шахтер под руководством Роберто Де Дзерби установил достаточно высокую планку по точности передачи — 91% (1211 из 1332 пасов), благодаря чему возглавляет рейтинг по данному показателю среди всех участников турнира.

"Горняки" обгоняют триумфатора прошлого розыгрыша, лондонский Челси, у которого отмечаем большее число исполненных пасов (1618), но немногим более низкий процент их точности (90%). Обыгравшая накануне киевское Динамо (5:0) мюнхенская Бавария замыкает тройку лидеров с аналогичным показателем, но для 1183 успешных передач из 1317 совершенных.

Хуже всех играет в пас неожиданный лидер группы с участием донецкого Шахтера — молдавский Шериф (71,5% или 339 пасов из 472), также занимая первое с конца место по общему числу выполненных передач.

Киевское Динамо по данному показателю расположилось во второй половине рейтинга — 25 место с 80% точных передач (568 из 709).