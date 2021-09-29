Де Йонг проводит 100 матч за Барселону

Футболист вышел в старте на матч против Бенфики.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпиионов Бавария играет против Бенфики на выезде.

Этот матч стал 100 для полузащитника "сине-гранатовых" 24-летнего Фрэнки де Йонга во всех турнирах.

Он стал 11 футболистов из Нидерландов, который добился такого достижения.

Отметим, что в этих 100 играх Де Йонг сумел забить девять голов и отдал 12 голевых передач.

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