Де Йонг проводит 100 матч за Барселону

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпиионов Бавария играет против Бенфики на выезде.
Этот матч стал 100 для полузащитника "сине-гранатовых" 24-летнего Фрэнки де Йонга во всех турнирах.
Он стал 11 футболистов из Нидерландов, который добился такого достижения.
Отметим, что в этих 100 играх Де Йонг сумел забить девять голов и отдал 12 голевых передач.
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