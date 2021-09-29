Роналду — рекордсмен по количеству матчей в Лиге чемпионов

Форвард вышел в основе на Вильярреал.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Вильярреал.

В основу на данное противостояние Оле-Гуннар Солскьяер выпустил Криштиану Роналду на позиции центрфорварда.

Этот матч стал для португальца историческим. Он вышел на поле в 178 матче, таким образом обошел бывшего одноклубника по Реалу Икера Касильяса.

В текущем сезоне Роналду провел за МЮ пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.