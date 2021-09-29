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0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Роналду — рекордсмен по количеству матчей в Лиге чемпионов

29 сентября 2021

Криштиану Роналду, Getty Images

Форвард вышел в основе на Вильярреал.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Вильярреал.

В основу на данное противостояние Оле-Гуннар Солскьяер выпустил Криштиану Роналду на позиции центрфорварда.

Этот матч стал для португальца историческим. Он вышел на поле в 178 матче, таким образом обошел бывшего одноклубника по Реалу Икера Касильяса.

В текущем сезоне Роналду провел за МЮ пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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