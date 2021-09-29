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Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Яремчук — в старте Бенфики на матч против Барселоны

29 сентября 2021

Роман Яремчук, Бенфика

Украинский форвард выйдет с первых минут поединка Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонскую Бенфику ожидает противостояние с каталонской Барселоной.

Пресс-служба УЕФА огласила стартовый состав, который выбрал главный тренер "орлов" Жорже Жезуш на предстоящий поединок.

Так, против Барселоны с первых минут выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, который перебрался в Бенфику в летнее трансферное окно из бельгийского Гента.

Напомним, матч Бенфика — Барселона состоится сегодня, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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