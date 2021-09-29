Яремчук — в старте Бенфики на матч против Барселоны

Украинский форвард выйдет с первых минут поединка Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонскую Бенфику ожидает противостояние с каталонской Барселоной.

Пресс-служба УЕФА огласила стартовый состав, который выбрал главный тренер "орлов" Жорже Жезуш на предстоящий поединок.

Так, против Барселоны с первых минут выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, который перебрался в Бенфику в летнее трансферное окно из бельгийского Гента.

Напомним, матч Бенфика — Барселона состоится сегодня, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.