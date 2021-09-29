Бущан, Тымчик и Андриевский сыграют против Баварии с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют мюнхенская Бавария и Динамо Киев.

В матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо совершит визит в гости к мюнхенской Баварии.

Юлиан Нагельсманн, после победы над каталонской Барселоной (3:0), решил использовать Зюле на правом фланге обороны, в то время как Гнабри вышел на правый фланг полузащиты.

Мирча Луческу, в свою очередь, на фоне ничьей против лиссабонской Бенфики (0:0), предпочел увидеть в воротах Георгия Бущана, в то время как Тымчик сыграет на правом фланге обороны, Андриевский дополнит полузащиту, а Гармаш возглавит атаку.

Бавария: Нойер — Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Рока, Куасси, Мусиала.



Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Гармаш, Де Пена.

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзера, Антюх.



Матч Бавария — Динамо Киев начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.