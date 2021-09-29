Динамо против Баварии: противостояние, окутанное историей

Перед матчем Динамо и Баварии вспоминаем предыдущие встречи мюнхенцев и киевлян.

Динамо против Баварии — это даже не часть истории футбола, это и есть та самая история.

Возможно, для нас эти матчи более памятны. Как-никак, у мюнхенцев таких "Динамо" (при всем уважении) было много. Но факт остается фактом: если о завтрашней игре многие из нас рассуждают только в контексте "как бы ни пропустить 7", то ранее киевский клуб не только навязывал баварцам борьбу, но и уверенно их обыгрывал.

1975 — Суперкубок УЕФА

Бавария 0:1 Динамо

Динамо 2:0 Бавария

В историю Динамо эта победа навсегда вписана золотыми буквами. Второй евротрофей за несколько месяцев (и в истории клуба в целом), победа над чемпионами мира, звание лучшей спортивной команды Европы года, Золотой мяч Олега Блохина... и этот список можно продолжать практически бесконечно.

Совсем иное значение та игра имела для Баварии. Год назад мюнхенцы и вовсе не принимали участия в Суперкубке, пусть и выиграли Кубок чемпионов. Причина была проста — Бавария из ФРГ не договорилась с Магдебургом из ГДР о сроках проведения матча! В общем, для и так лучшей команды мира тот матч имел полутоварищеский статус. Как и сам турнир в те годы, когда он проводился всего второй раз.

В Мюнхене киевлян ожидаемо ждал далеко не полный Олимпийский стадион (на открытую 3 года назад арену пришло всего 32 тысячи из возможных 70-ти), а победный мяч Олега Блохина, когда он прошел сквозь всю защиту "ФК Голливуд" и пробил точно в угол — стал самым ярким украшением поединка.

Именно с той немецкой битвы экс-защитник динамовцев Стефан Решко передавал слова Лобановского, сказанные ему перед матчем: "Для тебя сегодня мяча нет. Будь тенью Мюллера, повторяй все его движения. Он на скамейку — и ты за ним. Нас это устроит". Стефан справился! А Герд, кстати, тогда был бородатым – после победного домашнего Мундиаля-1974 бросил бриться!

Спустя почти месяц в Киеве на Республиканском стадионе уже не было где яблокам падать. 102 тысячи только официально, а ведь на деле могло быть и больше... в том числе на стадионе присутствовали ветераны Второй мировой войны, а сам матч советские чиновники не могли так или иначе не привязать к 30-летию победы над нацистской Германией. И футболистов с тренерами настраивали соответствующе, без гарантий результата даже о проведении тех матчей не могло быть и речи.

Динамо снова победило. Тренерский тандем Лобановский-Базилевич еще раз доказал свою мощь, Олег Блохин — бомбардирские навыки, а президент УЕФА Артемио Франки — умение попадать в курьезы везде и всегда. На этот раз он приехал в Киев без медалей (забыл!) и не смог поднять Суперкубок, чтобы вручить его капитану бело-синих Михаилу Фоменко. Тяжкий, гадина! Но ничего, киевляне сами справились.

1976/1977 — Кубок чемпионов, ¼ финала

Бавария 0:1 Динамо

Динамо 2:0 Бавария

И снова 1:0 и 2:0, только теперь уже первое в пользу мюнхенцев, а значит и статус волевой победы для динамовцев.

Бавария подходила к этой четвертьфинальной встрече в ранге команды, которая побеждала в Кубке чемпионов три сезона подряд. До этого столько же раз за разом триумфовал Аякс, и в том числе потому желание взять главный клубный трофей континента у баварцев точно было большим, нежели взять Суперкубок двумя годами ранее.

Кстати, про Золотой мяч Олега Владимировича еще не забыли? Ведь все дело в том, что вручили этот почетный приз ему лишь тогда, 16 марта 1977-го, спустя год с лишним после победы... Но символично, что именно перед матчем с Баварией. Той самой, во многом за голы которой он его и получил.

В победной игре 77-го 11-й номер команды Лобановского (уже без Базилевича — позади был тяжкий динамовский конфликт 1976-го) не смог переиграть Зеппа Майера с одиннадцатиметровой отметки. К счастью, это сделал его одесский лучший друг Леонид Буряк (уже в тайме втором), а победный мяч в ворота чемпионов всего и вся головой вкатил Петр Слободян. Далеко не основной форвард, между прочим. Даже в тот вечер он вышел лишь на замену.

В полуфинале Динамо ждало обидное поражение уже от других немцев — менхенгладбахских. Но это, как говорил классик, была совсем другая история.

1994/1995 — Лига чемпионов, групповой этап

Бавария 1:0 Динамо

Динамо 1:4 Бавария

Об этих матчах знают меньше всего. Они единственные из истории противостояния, в которых Динамо возглавлял не Валерий Лобановский, а Йожеф Сабо. Но они, те матчи, по своему были также хороши.

Как минимум, тремя обладателями Золотого мяча на поле — Лотаром Маттеусом и Жан-Пьером Папеном в прошлом и Андреем Шевченко в будущем. Да-да, именно тогда в киевском матче 18-летний уроженец Киевской области в полосатой бело-синей футболке с номером 9 на спине впервые забил действительно именитой команде. С лету, издали — ах, как красиво!

Да, это ещё был и первый мяч Андрея в Лиге чемпионов и второй за Динамо — шестью днями ранее он отличился в воротах Днепра.

Динамовцы провели тот групповой этап чуть лучше, чем ужасно. Волевая победа над московским Спартаком в матче первого тура имела характер общенационального праздника и потому спокойно затмила последнее место в квартете, где помимо мюнхенцев и москвичей также был ПСЖ.

1999/2000 — Лига Чемпионов, ½ финала

Динамо 3:3 Бавария

Бавария 1:0 Динамо

Для целого поколения украинских болельщиков киевский матч апреля 1999-го — один из самых памятных. И самых болезненных. Возможно, на уровне с Хорватией, лишившей нас Мундиаля-1998, и Словенией, которая оставила нас без Евро-2000. Бавария как раз случилась между ними...

2:0 к концовке первого тайме благодаря дублю Шевченко (любил он Баварии забивать!) чуть подкорректировались точным ударом Михаэля Тарната со штрафного в самую раздевалку. Уже тогда почуялось, что "СаШо" сегодня не в духе...

Ладно, казалось, что ничего страшного. В начале второго тайма Виталий Косовский прекрасный ударом с лету сделал счёт 3:1 и тогда у стадиона было чувство, что путевка в финал у нас уже в кармане. Покупаем билеты на такой знакомый и счастливый Ноу Камп!

Косовский мог спокойно забивать четвертый, свои шансы делать хет-трик, а то и покер имел Шевченко, но главный футбольный штамп всех времен таки сыграл. Да-да, не забиваешь ты — забивают тебе.

Сначала Штефан Эффенберг снова поразил ворота "СаШо" со стандарта, а в конце игры мяч туда же затолкал Кристиан Янкер. 1999-й год стал, наверное, самым мрачным в карьере нашего легендарного кипера — тогда же ведь, тогда чуть позже, случилась и упомянутая выше Словения.

"У меня сложилось впечатление, что динамовцы не представляли, что могут забить "Байерну" 6-8 мячей" — сказал после матча Валерий Лобановский.

И действительно, в Мюнхене шансов уже было меньше. Хотя мог Валик Белькевич, мог забивать! Но в итоге Динамо лишь пропустило снова — на этот раз от Марио Баслера.

Это был третий полуфинал Лиги чемпионов для Динамо Лобановского. Два первых — 1977 от Боруссии Менхенгладбах и 1987 от Порту, во многом также были проиграны из-за ошибок вратарей — Евгения Рудакова и Виктора Чанова. Только вот этот стал последним. Пока...

1999/2000 — Лига чемпионов, второй групповой этап

Бавария 2:1 Динамо

Динамо 2:0 Бавария

В следующем сезоне судьба свела старых друзей вновь. Как оказалось, в последний раз на последующие 20 с лишним лет.

На полупустом стадионе в Мюнхене Александр Шовковский вновь чудил. На этот раз — выпустив мяч из руки после подачи Лотара Маттеуса с угла поля. Там его протолкнул в сетку старый знакомый — Карстен Янкер. Ну сколько можно?!

Да, во второй тайме лишённый ушедшего в Милан друга Сергей Ребров счет сравнял, но победа все равно осталась за мюнхенцами — Паулу Сержиу выбежал из-за спины Юрия Дмитрулина и забил победный мяч.

Киевский матч проходил уже в следующем, 2000-м году, и в нем киевлянам нужна была не просто победа, а и потеря очков Реалом в параллельной игре против Русенборга. И да, с первым пунктом получилось легче.

Символично, что в матче, который в Украину приехал комментировать Котэ Махарадзе (хотя в Ютубе можно найти обзор и игру лишь с российским комментарием), победу бело-синим принесли два грузина — Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе. Один — головой после подачи углового, второй — чудотворным ударом через себя.

"Я надеюсь, что если что-то не будет получаться — грузины забьют", – пророчески говорил до игры легендарный комментатор.

Если побеждать Баварию дома – то исключительно 2:0. Хороший такой слоган у Динамо, только пусть и в ноябре 2021-го сыграет! Обидно только, что в Норвегии триумфовали "сливочные" — уже на 3-й минуте единственный и победный мяч забил Рауль Гонсалес Бланко.