Бенфика — Барселона. Накануне

Football.ua представляет анонс матча второго тура Лиги чемпионов между Бенфикой и Барселоной.

Во втором туре Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, участником которой также является и киевское Динамо, сыграют португальская Бенфика и каталонская Барселона.

Бенфика — Барселона

Среда, 29 сентября, 22:00. Да Луж, Лиссабон. Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

"Орлы" были первыми соперниками коллектива Мирчи Луческу в новом еврокубковом сезоне и сумели увезти из Киева перспективный ничейный результат (0:0), который уже в относительно скором будущем достаточно поставит вопрос о борьбе за продление еврокубков на весеннюю часть сезона для этих двух команд. Однако, до этого напряженного момента Бенфике и киевскому Динамо еще необходимо дойти через противостояния с явными фаворитами своего квартета — Баварией и Барселоной.

Пока в Мюнхене свои силы будут пробовать "бело-синие", в Лиссабон пожалует кризисная каталонская команда во главе с Рональдом Куманом, за которого не так давно уже вступались футболисты, уверяя руководство в отсутствии необходимости оформления отставки главного тренера. Результаты у "блаугранас" на старте сезона, мягко говоря, далеко не самые лучшие, поэтому поводов поговорить о необходимости радикальных изменений уже было предостаточно. Единственный светлый момент за этот период — предыдущая домашняя игра против Леванте, которая завершилась победой команды со счетом 3:0. Она же — прервала серию из трех матчей, в которых Барселона попросту не побеждала. Стартовая игра против мюнхенской Баварии (0:3) была в их числе.

Что же касается Бенфики, то, помимо матча в Киеве, она за эти две недели успела провести всего две игры на внутренней арене. Обе завершились победами с одинаковым счетом 3:1: над Боавиштой и Гимарайншем соответственно, что лишь укрепило позиции "орлов" на вершине турнирной таблицы. Несмотря на всю лишнюю шумиху вокруг руководства клуба в межсезонье, Бенфика, пока что, справляется с давлением очень даже неплохо. Клуб прошел квалификацию в главный клубный турнир Старого Света, показал запоминающуюся игру на НСК Олимпийский, а также идет без поражений в своем чемпионате. Очевидно, что при родной публике следующим шагом вполне закономерно может стать громкий международный успех.

Бенфика: Влаходимос — Морато, Вертонген, Отаменди — Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо — Силва, Яремчук, Эвертон.

Барселона: тер Штеген — Гарсия, Араухо, Пике — Коутиньо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Фати — Л. де Йонг, Депай.

Не сыграют: Гонсалвеш, Сеферович — Альба.

История противостояний:

Всего матчей: 7 (1 победа Бенфики, 3 ничьих, 3 победы Барселоны);

На поле Бенфики: 4 матча (1 победа Бенфики, 2 ничьих, 1 победа Барселоны);

Разница забитых и пропущенных голов: 4-8 в пользу Барселоны;

Самый результативный матч: победа Барселоны 3:2 (1961).