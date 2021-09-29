Бавария — Динамо Киев. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария дома сыграет против киевского Динамо.

Среда, 29 сентября, 22:00. Арена Мюнхен. Главный арбитр — Марко Гуида (Италия). Трансляция на Megogo

Бавария подходит к предстоящему противостояния в качестве явного фаворита. Еще бы, ведь дела у молодого и перспективного Юлиана Нагельсманна и его парней идут очень хорошо. В чемпионате Бавария "выносит" всех своих соперников и идет на безоговорочном первом месте. А в первом туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы не оставили шансов Барселоне, разгромив их со счетом 0:3 на Камп Ноу. Ну и, нельзя не отметить, что Бавария в текущем розыгрыше ЛЧ считается одним из фаворитов на победу. Об этом сказал и главный тренер киевлян Мирча Луческу.

К Динамо Бавария подходит без особых проблем с составом. Из травмированных точно не сыграют Клорентен Толиссо и Свен Ульрайх, который с малой долей вероятности появился бы на поле, будь он здоров. Участие Кингсли Комана в матче под вопросом, так как он перенес операцию на сердце.

Что касается Динамо, то у команды Мирчи Луческу также все хорошо. В чемпионате они лидируют, опережая донецкий Шахтер после девяти игр на три очка. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевляне сыграли вничью против Бенфики, хотя, как все прекрасно помнят, могли победить. С Баварией будет несколько другая игра и другая ситуация. На таких грозных соперников настрой всегда особый. Это Динамо продемонстрировало в прошлом году, когда сражалась с Барселоной вторым составом. С Баварией будет очень сложно играть, тем более на выезде, но шансы на победу есть всегда. Это наглядно показал Шериф, обыгравший Реал в Мадриде.

Пропустит игру против Баварии Артем Беседин. Не сыграют скорее всего и Кулач с Рамиресом. Однако подбор игроков, способных создать проблемы для немецкого гранда, у Луческу есть. Главная задача для опытного наставника — понять, каким образом взломать оборону "немецкой машины".

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Эрнандес, Упамекано, Зюле — Дэвис, Павар, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер — Левандовски

Динамо: Бущан — Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик — Шапаренко, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков — Шкурин

Что говорили перед матчем?

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

"Наша цель — три очка в каждой игре. Мы хотим быть впереди всех. У Динамо быстрая атака, поэтому нам нужно грамотно сыграть в защите. Контратаки соперника – очень важный момент в завтрашней игре. Если у нас получится, то это поможет оправдать нашу роль фаворита в матче.

Моя цель — всегда узнавать о сопернике как можно больше информации. Динамо — фаворит в большинстве матчей чемпионата Украины. У них молодая команда, а Виктор Цыганков — очень востребованный игрок. В матче против Шахтера или Бенфики они меньше владели мячом. Как правило, они глубоко защищаются, а это значит, что остальная часть их команды должна быть храброй и высоко прессинговать. Я уверен в своей команде, но, в то же время, я хочу знать всё о сопернике".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Многие говорят, что Бавария — машина и ее сложно остановить. В своей истории Динамо добивалось ярких побед над Баварией. Есть ли рецепт, который поможет выиграть завтра? Нынешнюю Баварию — действительно можно сравнить с машиной. Эта команда запрограммирована на победу. С большим опытом, очень талантливые игроки. Главное — чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтоб им не было стыдно за проделанную работу. Бавария — самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане. Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня".