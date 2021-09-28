Соболь — в старте Брюгге на матч с РБ Лейпциг

28 сентября 2021

Эдуард Соболь, Getty images.

Стали известны стартовые составы на матч Брюгге — РБ Лейпциг.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет на своем поле Брюгге.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Отметим появление украинского защитника Эдуарда Соболя в основном составе бельгийской команды.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Симакан — Лаймер, Кампль — Мюкиле, Собослаи — Нкунку, Поульсен, Форсберг.

Запасные: Мартинес, Айдара, Адамс, Бробби, Мориба, Гвардиол, Андре Силва, Новоа, Хенрикс.

Брюгге: Миньоле — Соболь, Нсоки, Хандри, Баланта, Клинтон Мата — Ланг, Ванакен, Ритс, Сова — де Кетеларе.

Запасные: Ламменс, Уэсли, Мауасса, Рикка, Вормер, ван дер Бремпт, Дост, Мехеле, Мбамба.

Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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