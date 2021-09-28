лента новостей

22:30

Шахтер — Интер 0:0 Обзор матча

22:25

Шкриньяр — лучший игрок матча Шахтер — Интер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"

22:15

Александер-Арнольд не сыграет против Порту из-за травмы

21:40

Аякс на классе разобрался с Бешикташем

21:38

Шахтер расписал напряженный мир с Интером

21:30

Соболь — в старте Брюгге на матч с РБ Лейпциг

21:10

Месси, Неймар и Мбаппе — трио в атаке ПСЖ в матче против Манчестер Сити

20:55

Аллегри — о матче против Челси: Не знаю, какую схему выбрать. Игра — хорошая проверка

20:26

Луческу: Бавария — самая сильная команда в Лиге чемпионов

20:05

Траоре получил травму в матче против Интера — его увезли с поля