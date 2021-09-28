Месси, Неймар и Мбаппе — трио в атаке ПСЖ в матче против Манчестер Сити

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A, в котором сыграют ПСЖ и Манчестер Сити.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на Стад де Пренс сыграет против Манчестер Сити.

Стали известны стартовые составы команд на данный поединок. Отметим, что Лео Месси, участие которого в матче было под вопросом, появится в основе.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш — Эррера, Маркиньос, Гуйе — Месси, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва Родри, де Брюйне — Марез, Грилиш, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Макати, Уилсон-Эсбранд.