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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
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-
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Эмери: Я не боюсь, но уважаю Манчестер Юнайтед

28 сентября 2021

Унаи Эмери, Getty images

Наставник Вильярреала высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов.

Наставник Вильярреала Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Манчестер Юнайтед во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

По его словам, состав команды Солскьяера стал заметно сильнее, по сравнению с финалом Лиги Европы.

"Если сравнить наши составы, а также тот вес, который Манчестер Юнайтед имеет в футболе — они явные фавориты. По сравнению с нашей прошлой встречей они получили таких футболистов как Санчо, Варан и Роналду. Их состав и так был силен, а теперь он еще лучше",- считает наставник "субмарины".

Тем не менее, Эмери настроен на положительный итог противостояния.

"Я не боюсь Манчестер Юнайтед. Я уважаю их, а уважения — это всегда важно. Если ты теряешь уважение к сопернику, то он может воспользоваться этим",- приводит слова Эмери Daily Mail.

Напомним, матч между Манчестер Юнайтед и Вильярреалом состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Источник: Daily Mail

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