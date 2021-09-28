ПСЖ — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за поединком на Football.ua.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на Стад де Прен сыграет против Манчестер Сити.

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн трансляцией на Football.ua.

Что говорили перед матчем?

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино:

"Ничья нас разочаровала, определенно, но команда показывала неплохой футбол. В конечном счете, в коллективе сейчас спокойная атмосфера, а футболисты сосредоточены на будущих матча".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола:

"То, что Месси сделал за всю карьеру — фантастика. ПСЖ — большой клуб, а с приходом Месси они стали исключительными. Нас ждет напряженная игра, однако на поле может произойти что угодно. Будущая игра зависит в первую очередь от защитников.

У парней есть талант, они готовы страдать друг за друга. Если мы сыграем компактно и сможем нейтрализовать атакующий потенциал ПСЖ — то нас ждет награда".