Магуайр не сыграет с Вильярреалом из-за травмы

Капитан МЮ пропустит несколько недель.

Защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Магуайр не поможет своей команде в ближайших матчах из-за повреждения.

Футболист получил травму в матче шестого тура против Астон Виллы и был заменен по ходу встречи. Как заявил наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер, игрок точно не сыграет против Вильярреала во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Другой же защитник команды — Люк Шоу остается под вопросом и его участие в матче против испанской команды будет решаться в день игры, информирует Sky Sport.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Вильярреалом состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.