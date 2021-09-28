Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете C.

Противостояния второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы С ознаменуются домашним матчем Аякса против Бешикташа, а также игрой дортмундской Боруссии против Спортинга.

Аякс — Бешикташ

Вторник, 28 сентября, 19:45. Йохан Кройф Арена (Амстердам). Главный арбитр - Бенуа Бастьен (Франция). Трансляция на Megogo.

Аякс стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с разгромной победы над лиссабонским Спортингом со счетом 5:1, поэтому подопечные Эрика тен Хага намерены продолжить свой успех и в предстоящей встрече. В чемпионате Нидерландов у амстердамцев положение дел пока также более чем удовлетворительное: в семи турах они одержали шесть побед и один матч свели вничью, что позволяет им находиться на первой строчке в турнирной таблице.

Что касается Бешикташа, то коллектив Сергена Ялчина такими же успехами похвастаться не может. Нынешний розыгрыш самого престижного еврокубка турецкий гранд начал с домашнего поражения от дортмундской Боруссии, а во внутреннем первенстве пока вынужден довольствоваться только четвертым местом. Последние неудовлетворительные результаты Бешикташа можно связывать с многочисленными кадровыми проблемами. Так, против Аякса не смогут сыграть Алекс Тейшейра, Пьянич, Вида, Геззаль, Велинтон и ряд других футболистов, поэтому "черные орлы" подходят к встрече с Аяксом в качестве явных аутсайдеров.

Ориентировочные составы

Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Альварес, Гравенберх — Антони, Бергхейс, Тадич — Алле

Бешикташ: Эрсин Дестаноглу — Розье, Сердар Саатчы, Соуза, Н'Сакаля — Салих Учан, Огузхан Эзьякуп, Рыдван Йылмаз, Кенан Караман, Гекхан Тере — Бачуайи

прогноз 3:1

Боруссия Дортмунд — Спортинг

Вторник, 28 сентября, 22:00. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд). Главный арбитр - Срджан Йованович (Сербия). Трансляция на Megogo.

Летом Боруссия Дортмунд пережила смену главного тренера — команду возглавил экс-наставник гладбахской Боруссии Марко Розе. Несмотря на то, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "шмели" одержали гостевую победу над Бешикташем, простым этот поединок вряд ли можно назвать. Команда из Дортмунда имеет великолепную линию атаки, но вот в оборонительной линии по-прежнему испытывает определенные проблемы, поэтому даже весьма кризисному Бешикташу удалось забить "шмелям" в концовке встречи, а в Бундеслиге коллектив Розе потерпел уже два поражения от Боруссии М и Фрайбурга, из-за чего после шести туров располагается на четвертой строчке.

Спортинг, в свою очередь, в первом матче группового раунда ЛЧ был без шансов разгромлен амстердамским Аяксом (1:5), что вполне можно связать с физической усталостью команды после поединка чемпионата Португалии против Порту, который завершился ничейным результатом (1:1). После тотального провала в стартовом матче самого престижного еврокубка лиссабонцы минимального одолели Маритиму и Эшторил, что позволяет им занимать третье место в португальском первенстве после семи туров.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дауд, Беллингем — Азар, Холанд, Мален

Спортинг: Адан — Луиш Нету, Коатес, Феддаль — Порро, Жоау Пальинья, Матеус, Винагре — Сарабия, Паулинью, Нуну Сантуш

прогноз 2:1

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