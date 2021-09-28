Консейсау — о матче с Ливерпулем: Мы всегда играем на победу и испытываем давление

Наставник Порту высказался о предстоящей встрече с Ливерпулем в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Порту примет на своем поле Ливерпуль.

Главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Все зависит от нас, как мы будем противостоять сильным сторонам Ливерпуля и использовать их слабости".

"Мы всегда ощущаем большую ответственность. Мы всегда играем на победу и испытываем давление. Но ответственность не должна сказываться на нашей игре. Мы представляем великий клуб".

Напомним, матч Порту — Ливерпуль состоится сегодня, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.