Клопп: Порту заслуживал победы в матче с Атлетико

Наставник Ливерпуля высказался о предстоящей встрече с Порту в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Порту примет на своем поле Ливерпуль.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"У Порту часто меняются игроки, но тренер остался прежним. То, что мы выиграли там два последних матча, не дает нам преимущества. Мы думаем только об этой игре. У них есть разные игровые варианты, и мы должны быть готовы к этому".

"Мы не считаем очки, которых у нас нет. Это трудная группа, так что каждое очко здесь на счету. Порту заслуживал победы в матче с Атлетико, и это о многом говорит", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Порту — Ливерпуль состоится сегодня, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.