Ибрагимович пропустит игру против Атлетико

Милан вновь останется без шведского форварда на матч Лиги чемпионов.

Уже в скором времени итальянскому Милану предстоит провести домашний поединок против мадридского Атлетико в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли рассчитывал перед этой игрой на возвращение в строй шведского нападающего Златана Ибрагимовича, однако, по всей видимости, итальянскому наставнику предстоит вновь обойтись без 39-летнего футболиста.

Еще после игры против римского Лацио (2:0), опытного исполнителя беспокоит ахиллово сухожилие, дискомфорт в котором мешает ему приступить к полноценной работе на тренировках вместе с партнерами по команде.

Как итог, Златан не сможет принять участие в предстоящей ответственной игре, равно как и отсутствовал в матче первого тура Лиги чемпионов для его команды против Ливерпуля (2:3).

Напомним, что встреча между Миланом и Атлетико запланирована на 28 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.