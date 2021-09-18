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28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
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-
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-
29 сентября
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-
29 сентября
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Миколенко: Надеюсь, что в этом сезоне Лиги чемпионов поборемся за места повыше

18 сентября 2021

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФК ДИНАМО КИЕВ

Футболист рассказал о жеребьевке ЛЧ.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко рассказал о жеребьевке Лиги чемпионов и назвал причину, почему в прошлом сезоне не получилось выступить лучше.

"Все как-то так сложилось в прошлом сезоне – Лига чемпионов началась позже из-за СOVID-19, игры были каждую неделю, плюс мы впервые туда вышли. Мы все были неопытные, вроде Буяльский, Сидорчук и Цыганков играли в Лиге чемпионов, остальные – нет.

Сейчас я чувствую, что мы набрались побольше опыта, даже в игре с Бенфикой это показали. Второй тайм провели на хорошем уровне в плане дисциплины. Надеюсь, в этом году мы поборемся за места повыше".

"Я бы не сказал, что Барса без Месси – не Барса. Я не играл в Барселоне, а лишь в Киеве – не было Месси, и Мистер говорил, что иногда бывает хуже, когда такие команды входят вторым составом.

Потому что те хотят доказать, что не хуже других, и еще больше стараются. В Киеве лично мне было очень сложно", — рассказал Миколенко в интервью BurBazz.

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