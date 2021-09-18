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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
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Динамо начало продажу билетов на выездной матч с Баварией в Лиге чемпионов

18 сентября 2021

Футболисты Динамо. ФК Динамо Киев

Чтобы попасть на стадион в Мюнхене придется выложить 45 евро и иметь отрицательный ПЦР-тест.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде сыграет против мюнхенской Баварии.

Как сообщает пресс-служба киевлян, началась реализация билетов на выездной матч в Мюнхене для фанатов "бело-синих".

Сообщается, что билет можно приобрести с 18 по 23 сентября включительно. Цена — 45 евро. Билеты реализовываются в кассах стадиона имени Валерия Лобановского.

Для покупки билета необходимо указать данные загранпаспорта, адрес прописки на английском языке, действующую электронную почту, а также номер телефона. Билет должен прийти 24 сентября на электронную почту. Важно, что оплатить стоимость можно только наличными без сдачи в валюте евро.

К слову, чтобы попасть на стадион, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до начала матча, или же сертификат о полном курсе вакцинации одной из одобренных в ЕС вакцин.

Матч Бавария — Динамо состоится в среду, 29 сентября. Старт встречи в Мюнхене ожидается в 22:00.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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