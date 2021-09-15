Покер Алле принес Аяксу уверенную победу над Спортингом

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг дома уступил Аяксу со счетом 1:5.

Героем поединка, без сомнений, можно назвать форварда амстердамцев Себастьяна Алле. Нападающий в сумел оформить дубль в первом тайме поединка, и еще два гола забил во второй половине игры. Еще один гол Аякса на свой счет записал Бергхюйс. У команды из Португалии единственное взятие ворот на счету Паулинью.

Спортинг — Аякс 1:5

Голы: Паулинью, 33 — Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39

Спортинг: Адан, Порро, Нету, Феддаль, Инасиу (Эшгайю, 21), Рубен Винагре (Матеус Рейс, 46), Пальинья, Нунес, Нуну Сантуш (Тиагу Томаш, 60), Паулинью (Даниэл Браганса, 78), Жоване Кабрал (Сарабия, 46).

Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 70), Мартинес, Тимбер, Блинд (Схюрс, 81), Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Тайлор, 77), Алле, Антони (Нерес, 70).

Предупреждения: Пальинья, Тимбер, Альварес, Феддаль, Тиагу Томаш, Мартинес.