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-
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-
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-
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-
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-
29 сентября
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Покер Алле принес Аяксу уверенную победу над Спортингом

15 сентября 2021

Фото ФК Аякс

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг дома уступил Аяксу со счетом 1:5.

Героем поединка, без сомнений, можно назвать форварда амстердамцев Себастьяна Алле. Нападающий в сумел оформить дубль в первом тайме поединка, и еще два гола забил во второй половине игры. Еще один гол Аякса на свой счет записал Бергхюйс. У команды из Португалии единственное взятие ворот на счету Паулинью.

Спортинг — Аякс 1:5

Голы: Паулинью, 33 — Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39

Спортинг: Адан, Порро, Нету, Феддаль, Инасиу (Эшгайю, 21), Рубен Винагре (Матеус Рейс, 46), Пальинья, Нунес, Нуну Сантуш (Тиагу Томаш, 60), Паулинью (Даниэл Браганса, 78), Жоване Кабрал (Сарабия, 46).
Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 70), Мартинес, Тимбер, Блинд (Схюрс, 81), Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Тайлор, 77), Алле, Антони (Нерес, 70).
Предупреждения: Пальинья, Тимбер, Альварес, Феддаль, Тиагу Томаш, Мартинес.
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