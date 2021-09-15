Лингард — об ошибке в матче против Янг Бойз: Вчерашний вечер причиняет боль

Футболист расстроен поражением в Швейцарии.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на выезде уступил Янг Бойз (2:1).

Решающий гол был забит с ошибки Джесси Лингарда. Футболист прокомментировал эпизод.

"Вчерашний вечер причиняет боль. Надеюсь, что вы понимаете, какое значение для меня имеет каждый матч в футболке Манчестер Юнайтед. Я всегда выхожу на поле, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков.

Я расстроен тем, какую роль сыграл во вчерашнем поражении от Янг Бойз. Ошибки в футболе случаются, но мы встанем и будем двигаться дальше", — Написал Лингард в Twitter.

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