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-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
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-
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Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
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29 сентября
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Лингард — об ошибке в матче против Янг Бойз: Вчерашний вечер причиняет боль

15 сентября 2021

Джесси Лингард, Getty Images

Футболист расстроен поражением в Швейцарии.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на выезде уступил Янг Бойз (2:1).

Решающий гол был забит с ошибки Джесси Лингарда. Футболист прокомментировал эпизод.

"Вчерашний вечер причиняет боль. Надеюсь, что вы понимаете, какое значение для меня имеет каждый матч в футболке Манчестер Юнайтед. Я всегда выхожу на поле, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков.

Я расстроен тем, какую роль сыграл во вчерашнем поражении от Янг Бойз. Ошибки в футболе случаются, но мы встанем и будем двигаться дальше", — Написал Лингард в Twitter.

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