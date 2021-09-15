Боруссия Д обыграла Бешикташ на выезде

Боруссия Дортмунд в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправилась в гости к Бешикташу и добилась победы.
"Шмели" открыли счет усилиями Беллингэма в середине первой половины игры, а под занавес тайма Холанд удвоил преимущество своей команды. Монтеро смог отыграть один гол в компенсированное время, установив итоговый счет.
Бешикташ — Боруссия Д 1:2
Голы: Монтеро, 90+4 — Беллингэм, 20, Холанд, 45+3
Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала - Геззаль, Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза — Батшуайи, Ларин (Караман, 61).
Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру — Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллинэм (Вольф, 69) — Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд.
Предупреждения: Велинтон, Монтеро, Хатчинсон — Менье, Мукоко