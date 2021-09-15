Боруссия Д обыграла Бешикташ на выезде

Дортмудцы отправили в ворота соперника два мяча, пропустив один.

Боруссия Дортмунд в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправилась в гости к Бешикташу и добилась победы.

"Шмели" открыли счет усилиями Беллингэма в середине первой половины игры, а под занавес тайма Холанд удвоил преимущество своей команды. Монтеро смог отыграть один гол в компенсированное время, установив итоговый счет.

Бешикташ — Боруссия Д 1:2

Голы: Монтеро, 90+4 — Беллингэм, 20, Холанд, 45+3

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала - Геззаль, Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза — Батшуайи, Ларин (Караман, 61).

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру — Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллинэм (Вольф, 69) — Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд.

Предупреждения: Велинтон, Монтеро, Хатчинсон — Менье, Мукоко