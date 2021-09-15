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28 сентября
22:00
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-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
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-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
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-
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Азар остался в запасе в матче против Интера

15 сентября 2021

Эден Азар, getty images

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Миланский Интер в домашнем матче встретится с мадридским Реалом в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

С первых минут в составе мадридцев появится Лукас Васкес, тогда как Эден Азар остался на скамье запасных.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Санчес, Весино, Коларов, Раноккья, Корреа, Видаль, Димарко, Д`Амброзио

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба — Вальверде, Каземиро, Модрич — Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Азар, Асенсио, Йович, Родриго, Иско, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

Напомним, что матч Интер — Реал Марид состоится в среду, 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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