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-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
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-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
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-
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-
29 сентября
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Зинченко — в старте Манчестер Сити на матч против Лейпцига

15 сентября 2021

Александр Зинченко, Getty Images

Украинец поможет "горожанам" с первых минут.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится против РБ Лейпцига.

Главный тренеры команд определились со стартовыми составами на игру. Украинец Александр Зинченко выйдет в старте "горожан".

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Аке, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Марез — Торрес

Запас: Карсон, Сликер, Фоден, Стерлинг, Фернандиньо, Палмер, Гюндоган, Жезус, Уокер, Лавиа

РБ Лейпциг: Гулачи — Анхелиньо, Мукиеле, Орбан, Клостерманн — Адамс, Лаймер, Нкунку, Форсберг, Ольмо — Силва

Запас: Мартинес, Мориба, Бробби, Гвардиол, Кампль, Поульсен, Симакан, Собослаи, Айдара, Хенрикс

Матч Манчестер Сити — Лейпциг состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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