Зинченко — в старте Манчестер Сити на матч против Лейпцига

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится против РБ Лейпцига.
Главный тренеры команд определились со стартовыми составами на игру. Украинец Александр Зинченко выйдет в старте "горожан".
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Аке, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Марез — Торрес
Запас: Карсон, Сликер, Фоден, Стерлинг, Фернандиньо, Палмер, Гюндоган, Жезус, Уокер, Лавиа
РБ Лейпциг: Гулачи — Анхелиньо, Мукиеле, Орбан, Клостерманн — Адамс, Лаймер, Нкунку, Форсберг, Ольмо — Силва
Запас: Мартинес, Мориба, Бробби, Гвардиол, Кампль, Поульсен, Симакан, Собослаи, Айдара, Хенрикс
Матч Манчестер Сити — Лейпциг состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.