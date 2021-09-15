лента новостей

21:55

Лингард — об ошибке в матче против Янг Бойз: Вчерашний вечер причиняет боль

21:44

Боруссия Д обыграла Бешикташ на выезде

21:37

Шахтер без шансов уступил Шерифу

21:05

Азар остался в запасе в матче против Интера

20:59

Зинченко — в старте Манчестер Сити на матч против Лейпцига

20:56

Ван Дейк и Мане остались на скамейке на игру против Милана

20:53

Месси, Неймар и Мбаппе — в старте ПСЖ в матче против Брюгге

20:23

Адама Траоре вывел Шериф вперед в матче против Шахтера

19:51

Шериф — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

18:56

Серхи Роберто расплакался после матча против Баварии