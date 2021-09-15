Месси, Неймар и Мбаппе — в старте ПСЖ в матче против Брюгге

Пари Сен-Жермен в рамках перового тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к бельгийскому Брюгге.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино доверил место в стартовом составе Лионелю Месси, Неймару и Килиану Мбаппе.
Брюгге: Миньоле — Мата, Баланта, Нсоки, Соболь — Хендри, Ритс, Ванакен — Сова, Ланг, Кетеларе.
Запасные: Ламменс, Уэсли, Мауасса, Персин, Вормер, Бремпт, Дост, Мехеле, Мбамба
ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Эррера, Паредес, Вейналдум — Месси, Неймар, Мбаппе
Запасные: Доннарумма, Летелье, Икарди, Данилу, Дракслер, Керер, Мендеш, Эбимбе, Бичиабу, Алло, Битюмазаля
Напомним, что матч Брюгге — Пари Сен-Жермен начнется в 22:00 по киевскому времени.