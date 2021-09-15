Серхи Роберто расплакался после матча против Баварии

Футболист тяжело перенес неприятный результат.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона дома с разгромным счетом уступила Баварии (0:3).

После матча игроки Барселоны собрались в раздевалке. Как сообщает AS, футболисты не ссорились и сидели молча, приняв эту ситуацию.

Однако больше всех расстроился защитник "сине-гранатовых" Серхи Роберто. Он вышел на игру в стартовом составе, но был заменен на 59 минуте.

В раздевалке он расплакался, а одноклубники Жерар Пике и другие его успокаивали.

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