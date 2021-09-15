Пятов: У нас стоит задача выйти из группы

Голкипер "горняков" Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против Шерифа из Тирасполя.

Уже в среду, 15 сентября, донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Шерифа из Тирасполя.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего матча, заявив, что знает чего ожидать от команды Юрия Вернидуба.

"Я лично знаю тренера этого. И знаю примерно, как он против Шахтера играл. Сколько лет провели в чемпионате, были соперниками.Примерно я знаю, какие у человека требования. Все же другая команда, посмотрим, как они играли в последних играх.

Кто бы ни был, мы все равно готовимся. У нас цель одна – побеждать в каждой игре, вне зависимости от соперника. Шериф, Реал или Интер.У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить", — сказал Пятов в интервью клубному YouTube-каналу "горняков".

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.