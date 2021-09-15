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-
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-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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-
29 сентября
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Вильярреал — Аталанта 2:2 Видео голов и обзор матча

15 сентября 2021

Вильярреал — Аталанта, Getty Images

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

Наиболее результативным матчем первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов УЕФА получился матч в Вильярреале между местным одноименным клубом и бергамаской Аталантой. Коллектив Джан Паоло Гасперини быстро открыл счет, однако пропустил под занавес первого тайма, а уже во второй половине хозяева поля нанесли резкий выпад, заставив "Богиню" отвечать за несколько минут до финального свистка.

Вильярреал — Аталанта 2:2
Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 73 — Фройлер, 6, Госенс, 83

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Марио Гаспар, 87) — Парехо, Капу (Коклен, 60), Тригерос (Мойсес Гомес, 61) — Жерар Морено, Диа (Данджума, 61), Пино (Альберто Морено, 73).

Аталанта: Муссо — Толои, Паломино, Джимсити (Демирал, 61) — Дзаппакоста, де Роон (Копмейнерс, 70), Фройлер, Госенс — Пессина (Миранчук, 79), Малиновский (Пашалич, 71) — Сапата (Иличич, 70).

Предупреждения: Капу, Жерар Морено, Пино, Коклен — де Роон.

Удаление: Коклен, 84 (повторное предупреждение).

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