Барселона — Бавария 0:3 Видео голов и обзор матча

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская Бавария на выезде не оставила шансов Барселоне (0:3).
Голом в составе немецкого гранда отметились Томас Мюллер и дубль от Роберта Левандовски.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Барселона — Бавария 0:3
Гол: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85
Барселона: Тер-Штеген — Роберто (Демир, 59), Араухо, Гарсия (Мингеса, 66), Пике, Альба (Бальде, 74) — Педри, Бускетс (Гави, 59), Ф. Де Йонг — Л. Де Йонг (Коутиньо, 66), Депай
Бавария: Нойер — Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис — Киммих, Горецка — Мусиала (Гнабри, 70), Мюллер (Забитцер, 82), Сане (Коман, 83) — Левандовски
Предупреждения: Гави — Упамекано, Киммих