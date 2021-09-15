Барселона — Бавария 0:3 Видео голов и обзор матча

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В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская Бавария на выезде не оставила шансов Барселоне (0:3).

Голом в составе немецкого гранда отметились Томас Мюллер и дубль от Роберта Левандовски.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Барселона — Бавария 0:3

Гол: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85

Барселона: Тер-Штеген — Роберто (Демир, 59), Араухо, Гарсия (Мингеса, 66), Пике, Альба (Бальде, 74) — Педри, Бускетс (Гави, 59), Ф. Де Йонг — Л. Де Йонг (Коутиньо, 66), Депай

Бавария: Нойер — Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис — Киммих, Горецка — Мусиала (Гнабри, 70), Мюллер (Забитцер, 82), Сане (Коман, 83) — Левандовски

Предупреждения: Гави — Упамекано, Киммих