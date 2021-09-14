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Аталанта спасла ничью в мачте с Вильярреалом

14 сентября 2021

Вильярреал - Аталанта, Getty Images

Завершился матч первого тура Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Вильярреал в Испании сыграл вничью с Аталантой (2:2).

На 6 минуте Аталанта вышла вперед. В атаку поучаствовал и Руслан Малиновский. Он сделал передачу на Сапату, тот отдал на Фройлера и мяч оказался в сетке ворот Рульи. Но в концовке первого тайма "желтая субмарина" все же отыгралась. Ману Тригерос принял мяч в штрафной и переиграл Муссо.

Во втором тайме Аталанта продолжила атаковать, но и Вильярреал предпочел не засиживаться на своей половине поля. На 73 минуте Херард Морено прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался Груневелд. Тот пробил точно в правый угол ворот "бергамасков". Но последнее слово было за Аталантой. Госенс на 83 минуте красивым ударом пробил точно в левый угол ворот — 2:2.

Вильярреал — Аталанта 2:2

Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 73 — Фройлер, 6, Госенс, 83

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Марио Гаспар, 87), Пино (Альберто Морено, 73), Капу (Коклен, 60), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 61), Жерар Морено, Диа (Данджума, 61).
Аталанта: Муссо, Толои, Паломино, Гимшити (Демирал, 61), де Рон (Копмейнерс, 70), Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Пашалич, 71), Пессина (Миранчук, 79), Гозенс, Сапата (Иличич, 70).
Предупреждения: де Рон, Капу, Жерар Морено, Пино, Коклен.
Удаление: Коклен.
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