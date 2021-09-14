Малиновский — в основе Аталанты на матч против Вильярреала

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта сыграет против Вильярреала.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом. Руслан Малиновский выйдет в основе.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Пареха, Капу, Тригерос — Морено, Пино, Диа.
Запасные: Асенхо, Гомес, Груневелд, Эступиньян, Иборра, Коклен, Манди, Гаспар, Морено, Алькасер, Пенья.
Аталанта: Муссо — Джимсити, Паломино, Толой, Госенс, Дзаппакоста — Фройлер, Де Рон — Пессина, Малиновский — Сапата.
Запасные: Спортьелло, Росси, Скальвини, Пикколи, Пецелла, Пашалич, Миранчук, Мехле, Ловато, Копмайнерс, Иличич, Демирал.
Отметим, что матч Вильярреал — Аталанта состоится 14 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.