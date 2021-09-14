лента новостей

21:56

Динамо Киев — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:53

Луческу: Я жду большого количества зрителей на наш матч против Бенфики

21:44

Лига чемпионов. Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Янг Бойз, Зальцбург в сумасшедшем матче сыграл вничью с Севильей

21:42

Цыганков: Считать очки будем потом

21:30

Малиновский — в основе Аталанты на матч против Вильярреала

21:03

Буяльский и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо Киев — Бенфика

21:02

Депай и Люк Де Йонг сыграют в атаке Барселоны в матче против Баварии

20:53

Фантастический пас Фернандеша, очередной гол Роналду: как забивали первый гол на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22

20:40

Зальцбург заработал три пенальти в первом тайме матча против Севильи — два не реализовали

20:10

Криштиану Роналду повторил рекорд по матчам в Лиге чемпионов и обновил рекорд результативности